Assalto alla Cgil di Roma Franzoni condannato a 6 anni | Dimostrerò di essere innocente

Il tribunale ha condannato a sei anni di carcere Nicola Franzoni per l’assalto alla sede della Cgil avvenuto il 9 ottobre 2021. Franzoni ha dichiarato che si impegnerà a dimostrare la sua innocenza. La sentenza è arrivata dopo il processo, che ha visto coinvolti diversi testimoni e prove presentate in aula. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e della pubblica opinione sulla vicenda giudiziaria.

Nicola Franzoni condannato a sei anni di reclusione per l’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021. Così ha stabilito in primo grado la settima sezione collegiale del Tribunale di Roma, nell’ambito del processo per l’assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma. "Attendiamo le motivazioni e sicuramente faremo appello", dice Jacopo Memo il legale di Franzoni. Franzoni è stato riconosciuto colpevole di devastazione aggravata. "Si è trattato di una trappola ben organizzata, è stato un modo per colpire la piazza - dice Nicola Franzoni -. Eravamo 120mila persone che protestavano perché il giorno dopo sarebbe scattato l’obbligo vaccinale. Sono stato condannato per non aver commesso il fatto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assalto alla Cgil di Roma. Franzoni condannato a 6 anni: "Dimostrerò di essere innocente" Assalto alla Cgil a Roma del 2021, condanne definitive per altri 5 neofascisti: quasi 30 anni di carcereAltri 5 militanti neofascisti condannati per devastazione nell’assalto alla sede della Cgil del 9 ottobre 2021, durante la manifestazione No Green... Leggi anche: Assalto alla Cgil, nuove condanne a Roma: pene fino a 6 anni per devastazione