Asparago di Badoere | festa IGP e solidarietà a Zero Branco

Questa mattina, lungo la via Martiri della Libertà a Zero Branco, si è svolta l’inaugurazione della 29ª Mostra dell’Asparago di Badoere IGP. L’evento, giunto alla sua edizione annuale, ha accolto numerosi partecipanti e rappresentanti locali. La manifestazione ha anche previsto iniziative di solidarietà, coinvolgendo la comunità e promuovendo il prodotto tipico della zona. La festa segna l’avvio delle celebrazioni primaverili dedicate all’asparago.

La via Martiri della Libertà a Zero Branco ha ospitato questa mattina l’inaugurazione della 29ª Mostra dell’Asparago di Badoere IGP, un evento che segna l’inizio delle celebrazioni primaverili nel territorio. La manifestazione, nata dalla volontà della Pro Loco di Zero Branco APS con il sostegno del Comune e della Regione Veneto, si apre come tappa fondamentale della rassegna nazionale UNPLI denominata Germogli di Primavera, vantando inoltre la distinzione di Sagra di Qualità per la capacità di integrare eccellenza agricola e sicurezza organizzativa. Il valore sociale del volontariato e l’impegno verso la comunità locale. Oltre alla valorizzazione del prodotto tipico, l’evento ha messo in luce una profonda rete di solidarietà che lega le associazioni locali al tessuto sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asparago di Badoere: festa IGP e solidarietà a Zero Branco Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP Festa dell'Asparago a Tribano: un mese ricco di appuntamentiIl Comune di Tribano si prepara a celebrare l'asparago in occasione della 43esima festa provinciale.