Asilo San Giorgio | nuove rastrelliere per la sicurezza dei piccoli

Davanti alla scuola dell’infanzia San Giorgio di Cremona sono state installate quattro nuove rastrelliere per biciclette. L’intervento mira a migliorare la sicurezza dei bambini, offrendo un posto più sicuro e organizzato per le biciclette dei genitori e dei visitatori. Nessuna ulteriore modifica o intervento è stato comunicato al momento. La scuola non ha ancora fornito dettagli sulle tempistiche o sui costi dell’intervento.

Davanti alla scuola dell’infanzia San Giorgio di Cremona sono state installate quattro nuove rastrelliere per biciclette. L’intervento, avvenuto nell’area pedonale vicino all’attraversamento per i pedoni, risponde a una richiesta diretta formulata da insegnanti e genitori per garantire maggiore praticità e sicurezza nel parcheggio dei mezzi a due ruote. Mobilità scolastica e riqualificazione degli spazi urbani. L’assessore alla Mobilità, Zanacchi, ha confermato l’avvenuta posa dei supporti, ringraziando i tecnici che hanno eseguito i lavori. Una delle quattro strutture è stata collocata strategicamente sopra un vecchio stallo, un punto che veniva spesso utilizzato da automobilisti per sostare nonostante il divieto, ostacolando la natura pedonale della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asilo San Giorgio: nuove rastrelliere per la sicurezza dei piccoli Leggi anche: Castel San Giorgio, caro asilo: la denuncia di Fratelli d'Italia Uovo gigante per i piccoli pazienti Giorgio Tesi Group al San JacopoPISTOIA Un uovo di Pasqua da 10 chili è stato donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Iacopo di Pistoia lo scorso 2 aprile.