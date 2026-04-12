Asfaltature lavori del gas e all’acquedotto | ecco tutti i cantieri della settimana

Da lunedì 13 aprile, in via di Soffiano, inizieranno lavori di asfaltatura che si svolgeranno durante la notte, tra le 21 e le 6. L’intervento sarà suddiviso in più fasi e coinvolgerà anche altri cantieri dedicati agli interventi sul gas e sull’acquedotto, senza specificare le date di inizio. Questi lavori sono programmati per tutta la settimana, interessando diverse zone della città.

Da lunedì 13 aprile sono in programma i lavori di asfaltatura di via di Soffiano. L’intervento sarà effettuato di notte (dalle 21 alle 6) e articolato in fasi successive. Si inizia nel tratto via del Filarete-via Coppo di Marcovaldo che quindi sarà chiuso. Circolazione interrotta anche sulla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Lavori stradali, ecco i principali cantieri della settimanaProcedono i lavori di Publiacqua nella zona di via Palagio degli Spini per la posa delle nuove condutture idrica e fognaria nell’ambito della...