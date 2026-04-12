Nell'ultimo aggiornamento sugli ascolti televisivi del 11 aprile, il programma Amici si conferma in testa con una quota di ascolto superiore rispetto a Canzonissima, che si mantiene stabile al 17%. I dati evidenziano la differenza di audience tra i due programmi, con Amici che ottiene risultati ancora migliori rispetto alla concorrenza. La sfida tra le due trasmissioni si ripete con risultati che sottolineano la preferenza del pubblico per il primo.

I dati degli ascolti tv dell'11 aprile assegnano la vittoria ad Amici che vince ancora contro Canzonissima che rimane stabile al 17% Gliascolti tvdell’11 aprile assegnano la vittoria adAmicicon il serale, mentreCanzonissimaresta stabile al 17%. Nessuno dei due programmi sale e il divario rimane costante. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, vince ancora Amici contro Canzonissima

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