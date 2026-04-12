Ascolti TV | Sabato 11 Aprile 2026

Nella serata di ieri, sabato 11 aprile 2026, su Rai1 è andata in onda la trasmissione Canzonissima, che ha coinvolto un numero non specificato di spettatori. La puntata ha seguito un palinsesto dedicato all'intrattenimento musicale e televisivo. Non sono stati forniti dati precisi sul pubblico presente in anteprima, né sul tasso di share relativo alla trasmissione.

Nella serata di ieri, sabato 11 aprile 2026, su Rai1 Canzonissima intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 Amici incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Morgane – Detective Geniale 5 è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Minions raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Pelle del Mondo raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Il ritorno di Don Camillo totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla.000 spettatori (%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 11 Aprile 2026 Ascolti tv sabato 11 aprile: Canzonissima, Amici, Morgane 5Ascolti tv sabato 11 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato... Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 4 Aprile 2026 Planning a Trip to Maui in 2026: Road to Hana, Haleakala, Beaches & Hidden Gems