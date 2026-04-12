Nella serata di sabato 11 aprile, i programmi televisivi più seguiti sono stati Canzonissima e Amici. La sfida tra i due show sta attirando l’attenzione del pubblico, con Canzonissima che si propone come una delle principali alternative alla concorrenza. La competizione tra i due format televisivi, condotti rispettivamente da Milly Carlucci e Maria De Filippi, continua a creare interesse tra gli spettatori.

Il sabato sera ormai da qualche settimana è il campo di battaglia che vede lo scontro aperto tra le due regine della tv, Maria De Filippi e Milly Carlucci. Su Canale5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Serale di Amici, che ha visto protagonisti giovani cantanti e ballerini sfidarsi tra performance intense e commoventi. A dare filo da torcere a Maria De Filippi c’era Milly Carlucci, in onda con Canzonissima su Rai1. Anche la quarta puntata dello show ha regalato grandi emozioni, vedendo trionfare Arisa con La Notte. Nel frattempo la guerra tra Rai e Mediaset continua a consumarsi con il confronto tra Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, che settimana dopo settimana si trovano a guerreggiare per l’ultimo punto di share.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv dell’11 aprile, Canzonissima insidia Amici

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