Ascolti TV 12 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

Nella serata del 12 aprile 2026 sono stati resi pubblici i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata. Le statistiche indicano le percentuali di share e il numero di spettatori per ciascun programma trasmesso. I risultati mostrano quale rete ha avuto la maggiore copertura e quali programmi hanno attirato il pubblico più numeroso. Questi dati vengono aggiornati ogni mattina e rappresentano il resoconto ufficiale delle performance televisive della serata precedente.

Ascolti TV 12 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di domenica 12 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 12 Aprile 2026: i dati Auditel della prima serata Ascolti TV 12 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 12 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 12 Marzo 2026. Ascolti TV 12 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 12 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri giovedì 12 Febbraio 2026.