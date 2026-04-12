Gli atleti del progetto Ascoli for Special, affiliati alla Polisportiva Borgo Solestà, hanno vinto il titolo regionale DCPS delle Marche a Osimo. Nelle due partite, hanno battuto la Soccer Dream Fermana e la Union Picena con un punteggio di 4-1 in entrambe le gare. La vittoria permette loro di accedere alle finali che si terranno a Coverciano.

I ragazzi del progetto Ascoli for Special, legati alla Polisportiva Borgo Solestà, hanno conquistato il titolo regionale DCPS delle Marche a Osimo, superando la Soccer Dream Fermana e la Union Picena con un punteggio di 4-1 per ciascuna sfida. Il trionfo, ottenuto presso lo stadio Bernacchia, segna il terzo successo consecutivo per il gruppo, che ora punta alle finali nazionali previste per maggio a Coverciano. L’atmosfera che si è respirata sul campo di Osimo non era quella dei grandi eventi mediatici, dove il business spesso oscura il gioco. Tra le mura dello stadio Bernacchia, la realtà è stata molto più densa di significato: una dimostrazione di forza sportiva che ha i giovani della Polisportiva Borgo Solestà imporsi con un netto doppio 4-1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli for Special trionfa nelle Marche: verso le finali a Coverciano

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