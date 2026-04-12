Al teatro Ventidio Basso di Ascoli si è tenuta una cerimonia per celebrare gli 80 anni del consiglio comunale. Alla manifestazione sono intervenuti il senatore Castelli e l’assessora regionale Pantaloni. La celebrazione ha riunito rappresentanti istituzionali e cittadini per ricordare questa ricorrenza, senza altre dichiarazioni o interventi pubblici.

Al teatro Ventidio Basso di Ascoli è stata celebrata la ricorrenza degli 80 anni del consiglio comunale, un traguardo che ha l’intervento del senatore Castelli e dell’assessora regionale Pantaloni. I due protagonisti hanno analizzato il valore delle istituzioni locali come pilastri della stabilità sociale, riflettendo sul percorso storico della città turrita e sulla necessità di preservare l’autonomia decisionaria dei territori. L’identità di Ascoli tra dialettica e resilienza territoriale. Il senatore Castelli, che ha guidato l’amministrazione cittadina dal 2009 al 2019 e ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario per la ricostruzione dopo il sisma del 2016, ha voluto sottolineare come la serenità di Ascoli sia figlia di una costante capacità di gestione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, 80 anni di Consiglio: il monito per difendere l’autonomia

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