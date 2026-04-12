La figura di Artemisia Gentileschi si distingue nel Seicento grazie alla sua opera più nota, la raffigurazione di Cleopatra. La sua rappresentazione si caratterizza per un realismo crudo e senza filtri, privo di qualsiasi idealizzazione. La tavola mostra un’immagine forte e diretta, che non lascia spazio a interpretazioni morbide o consolatorie. La sua pittura si distingue per un approccio che privilegia la verità senza mezzi termini.

La Cleopatra di Artemisia Gentileschi è una delle immagini più spietate della pittura del Seicento. Spietata non perché insegua l'effetto, ma perché non concede riparo. Artemisia non salva la regina nella grazia, non la protegge nella nobiltà dell'ultimo gesto, non la trasfigura in una bella morte. La lascia corpo. Corpo esposto, vulnerabile, stanco. È qui che la sua pittura si mostra per quello che è: non ornamento, non allegoria, ma verità. In Cleopatra la regalità non cancella la fragilità, la storia non redime il dolore, la morte non si fa bella per rendersi sopportabile. Restano davanti a noi la carne, la paura, la coscienza della fine. Artemisia non addolcisce nulla.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Artemisia, la spietata verità della pittura del Seicento

Mostre, alla Galleria Bper di Modena ‘La virtù e la grazia’, sante e seduttrici nella pittura del Seicento(Adnkronos) – "Percorrendo le storie più o meno leggendarie delle sante vissute nella tarda antichità – afferma la curatrice Lucia Peruzzi –...

Lecce: “Antologia della letteratura italiana del Seicento. Percorsi tematici”, oggi presentazione Università del SalentoDi seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: Si terrà lunedì 16 febbraio, alle ore 15:30 nell’aula 5 dell’edificio 6 di Studium 2000...