Artemis II sulla Terra | E ora Marte

La missione Artemis II si è conclusa ieri, portando a termine con successo le operazioni previste. La collaborazione tra le agenzie spaziali ha permesso di raggiungere gli obiettivi stabiliti, aprendo nuovi scenari per le future esplorazioni lunari. Con questa fase completata, le attività si concentrano ora sulla pianificazione delle prossime tappe, che potrebbero includere l'invio di astronauti sul suolo lunare e, successivamente, verso Marte.

La Luna è più vicina. Il successo della missione Artemis II, conclusasi ieri, spalanca le porte alla prosecuzione del programma che dovrebbe lasciare di nuovo l'impronta di un uomo sul suolo lunare. E apre una pagina di nuovo ottimismo - sentimento così prezioso in questo momento storico - sulla possibilità di riconnette la nostra idea stropicciata di futuro a quella entusiasmante che se ne aveva negli anni Sessanta, quando l'umanità condivideva l'idea di un progresso incessante e inesorabile ma in fondo felice. I dati raccolti in questa missione, ha detto l'amministratore capo della Nasa Jared Isaacman, «sono preziosi per preparare Artemis III» alla quale, ha aggiunto, si inizierà a lavorare già da questo mese al Kennedy Space Center.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Artemis II sulla Terra: "E ora Marte" Leggi anche: Artemis II, quando rientra sulla Terra: come, a che ora e dove seguire l’evento Artemis II: missione compiuta. Astronauti a terra. Nasa: “Ora vogliamo restare sulla Luna”SAN DIEGO – La capsula Orion è ammarata nell’oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Artemis II Launch: What's Next