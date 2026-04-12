I quattro astronauti coinvolti nella missione Artemis II hanno visitato il lato nascosto della Luna, ma non hanno perso occasione di sottolineare quanto il nostro Pianeta, visto da lontano, rimanga unico e prezioso. Durante le dichiarazioni, hanno descritto l’esperienza come qualcosa di straordinario, evidenziando il senso di isolamento e meraviglia provato durante il viaggio. La missione, che rappresenta un passo importante per l’esplorazione spaziale, prosegue con l’attenzione rivolta anche alla Terra.

L’Artemis II è ormai una missione compiuta, ma l’attenzione rivolta ai “fantastici quattro” non si spegne.L’equipaggio, oltre ad aver riabbracciato le rispettive famiglie, ha rilasciato anche le prime dichiarazioni, nelle quali raccontano quanto sia bello essere tornati sul nostro Pianeta, nonostante aver fatto parte per 10 giorni dello spazio profondo. Reid Wiseman (il comandante), Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen fanno ormai parte della storia, ma per loro casa rimane casa. Dopo aver superato i controlli medici i quattro astronauti hanno iniziato a raccontare la loro incredibile esperienza,mentre i tecnici della Nasa stanno raccogliendo tutti i dati della missione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Artemis II, il comandate: ‘Essere sopra la Terra è speciale’

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