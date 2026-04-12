Artemis II accoglienza trionfale per astronauti NASA dopo missione record

Gli astronauti della missione Artemis II sono tornati a casa dopo aver completato un viaggio nello spazio che ha segnato un record. L'atterraggio ha ricevuto un'accoglienza calorosa, con numerosi presenti e media pronti a catturare il momento. La missione, condotta da un'agenzia spaziale nazionale, ha rappresentato un passo significativo nelle attività di esplorazione spaziale. La ripresa delle operazioni sulla Terra è stata accompagnata da manifestazioni di entusiasmo e riconoscimento pubblico.

(LaPresse) Accoglienza trionfale per gli astronauti della missione Artemis II, rientrati sulla Terra dopo uno storico viaggio nello spazio. Centinaia di persone hanno celebrato il ritorno dell’equipaggio che ha segnato un nuovo record nell’esplorazione oltre l’orbita lunare. I quattro astronauti — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen — sono atterrati a Ellington Field, vicino al NASA Johnson Space Center, dopo il rientro in mare al largo di San Diego avvenuto la sera precedente. Dopo un breve e commosso incontro con le loro famiglie, gli astronauti sono saliti sul palco accolti dagli applausi dei dipendenti del centro spaziale e degli ospiti presenti.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Artemis II, accoglienza trionfale per astronauti NASA dopo missione record Artemis II NASA, missione finita: gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l’ammaraggio nel PacificoLa missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico. Artemis II: missione compiuta. Astronauti a terra. Nasa: “Ora vogliamo restare sulla Luna”SAN DIEGO – La capsula Orion è ammarata nell’oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Artemis II astronauts return home to cheers after record-breaking trip