Arianna Meloni lezione alla sinistra | Palloncini che si sgonfiano in un attimo

Arianna Meloni ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha commentato i risultati di Fratelli d’Italia e ha sottolineato la posizione internazionale del Paese e di sua sorella, il premier. Ha usato l’immagine dei palloncini che si sgonfiano in un attimo per descrivere una situazione politica in rapido mutamento. La sua analisi si concentra sugli aspetti interni e sulla percezione all’estero delle scelte della coalizione di governo.

Un' Arianna Meloni a tutto campo, quella che parla in un'intervista al Corriere della Sera: rivendica i successi di Fratelli d'Italia e rimarca lo status e l'autorevolezza internazionale del Paese e di sua sorella, nonché premier, Giorgia Meloni. Nel colloquio, la responsabile della segreteria politica di FdI traccia una linea netta sull’azione dell’esecutivo, sottolineando continuità e determinazione. Il governo, spiega, intende proseguire lungo il percorso intrapreso senza deviazioni o scorciatoie, mantenendo saldo l’impegno assunto con gli elettori. " Avanti con serietà, l’Italia oggi sta meglio ": questa la sintesi del messaggio politico che accompagna una difesa compatta della legislatura.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Arianna Meloni, lezione alla sinistra: "Palloncini che si sgonfiano in un attimo" Referendum, Meloni pubblica il video dell'ex dem Ceccanti: "Perché votare Sì", lezione alla sinistra"Il professor Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Partito Democratico, sicuramente non tacciabile di essere un mio sostenitore o... Arianna Meloni: “Vannacci? Spero non si faccia strumentalizzare dalla sinistra”Home > Video > Arianna Meloni: “Vannacci? Spero non si faccia strumentalizzare dalla sinistra” “Vannacci responsabile di un calo di FdI? Spero che...