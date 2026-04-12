Ari Fontana ambasciatrice al Vinitaly

Ari Fontana ha partecipato al Vinitaly come nuova Brand Ambassador della Valtellina. Durante l'evento ha fatto un brindisi celebrando le sue vittorie, i vini locali e il suo debutto ufficiale in questa veste. La sua presenza si è concentrata sulla promozione dei prodotti della regione e sulla partecipazione alle attività organizzate nell'ambito della manifestazione.

Un brindisi alle sue vittorie, ai vini "di casa" e pure alla sua prima uscita ufficiale quale Brand Ambassador della Valtellina. Oggi Arianna Fontana (foto), l’atleta di Polaggia di Berbenno più medagliata nella storia dei Giochi olimpici sarà la guest star al Vinitaly a Verona, presso lo stand del Consorzio di tutela dei vini di Valtellina (Palaexpo – Padiglione Lombardia, ABCD 1314) per un momento conviviale organizzato in collaborazione con APF Valtellina e il Consorzio turistico Sondrio e Valmalenco e pensato per celebrare - e raccontare - il forte legame tra sport, identità e territorio. La stessa nomina di Arianna Fontana a Brand...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ari Fontana ambasciatrice al Vinitaly Lombardia al Vinitaly, Fontana: Export continua a crescere grazie alla qualità dei nostri vini – Il video(Agenzia Vista) Milano, 02 aprile 2026 "Noi saremo presenti, avremo tanti espositori, tante etichette, ma soprattutto continueremo in questo trend di... Leggi anche: The Row Pantalone ‘ari’: Caratteristiche e difetti