Arezzo Suv travolge e uccide il cane Choco | il padrone gli aveva fatto segno di rallentare indagini in corso

Ad Arezzo si sta svolgendo un'indagine riguardante un incidente avvenuto alcuni giorni fa in cui un’auto, un SUV, avrebbe investito e ucciso il cane di un residente locale. Secondo quanto riferito, il proprietario dell’animale avrebbe fatto un gesto al conducente per far rallentare, prima dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare il veicolo coinvolto e di ricostruire la dinamica dell’accaduto.