Arezzo Suv travolge e uccide il cane Choco | il padrone gli aveva fatto segno di rallentare indagini in corso
Ad Arezzo si sta svolgendo un'indagine riguardante un incidente avvenuto alcuni giorni fa in cui un’auto, un SUV, avrebbe investito e ucciso il cane di un residente locale. Secondo quanto riferito, il proprietario dell’animale avrebbe fatto un gesto al conducente per far rallentare, prima dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare il veicolo coinvolto e di ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Ad Arezzo si cerca l’auto che alcuni giorni fa avrebbe investito volontariamente il cane Choco. L'animale sarebbe stato travolto e ucciso dopo che il padrone aveva fatto segno di rallentare al conducente. Indagini in corso per identificare il responsabile.🔗 Leggi su Fanpage.it
Arezzo, gli fa cenno di rallentare e lui gli investe il cane: "Choco è morto tra le mie braccia"Stava facendo una passeggiata con il suo cane quando ha chiesto a un automobilista di rallentare.
Leggi anche: Arezzo: travolge e uccide cane per strada. Poi fugge sotto gli occhi del padrone. Caccia al pirata