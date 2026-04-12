Arezzo non sbaglia | 2-0 al Livorno e primo posto ripreso

L'Arezzo ha battuto il Livorno 2-0 e si è ripreso la testa della classifica. L'Ascoli, che ha vinto in anticipo contro una squadra di Forlì, si è portato a tre punti di vantaggio sugli amaranto. Le ultime tre gare della stagione sono decisive per la squadra toscana, che deve conquistare altrettanti successi per mantenere il primo posto.

L’Arezzo non può più fare calcoli. L’Ascoli ha vinto nell’anticipo di Forlì e si è portato a +3 sugli amaranto: queste ultime tre partite devono portare altrettante vittorie. Non sono ammessi passi falsi. Anche un mezzo errore significherebbe la fine di un sogno nato a fine agosto e coltivato fino a sfiorare la realtà. Poi quella realtà si è trasformata, almeno per i tifosi amaranto, nella paura di un incubo. È con questo stato d’animo che oltre 6.000 aretini si sono recati oggi allo stadio per sostenere la squadra e scacciare i fantasmi delle ultime settimane. Quella che possiamo definire “paura da tifoso” dura però pochissimo. L’Arezzo parte subito forte, consapevole di avere un solo risultato utile.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo non sbaglia: 2-0 al Livorno e primo posto ripreso L'Arezzo non sbaglia un colpo. Meno estetica, più concretezza: primo posto consolidatoL’Arezzo regola la Pianese 2-0 con due calci di rigore e consolida un primato che, giornata dopo giornata, assume contorni sempre più definiti. La Juvecaserta batte San Severo e riaggancia Livorno al primo postoI bianconeri di coach Lardo disputano una gara di buona intensità, restando in controllo dell’inerzia del confronto per tutti i quaranta minuti di...