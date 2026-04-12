Arezzo-Livorno streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Oggi alle 17.30 si gioca il derby tra Arezzo e Livorno allo stadio Comunale “Città di Arezzo”. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito. I tifosi potranno seguire l'incontro attraverso diverse piattaforme senza costi, mentre i canali televisivi trasmetteranno l'evento live. L'incontro fa parte del campionato di Serie C, con le due squadre che cercano punti importanti in classifica.

Oggi pomeriggio alle ore 17.30, allo stadio Comunale “Città di Arezzo“, andrà in scena il derby toscano Arezzo-Livorno, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie C (girone B) che in classifica vede gli amaranto al secondo posto con 71 punti e a -3 dall’Ascoli, attuale capolista che ieri ha vinto per 3-0. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Dove vedere Monopoli-Catania: streaming gratis e diretta tv in chiaro?. Palermo-Manchester City, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Reggina-Savoia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D Paganese-Martina, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie DOggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Marcello Torre” di Pagani (Salerno) sarà in programma il big match tra Paganese-Martina, valevole per la 28.