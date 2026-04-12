Arezzo-Livorno | sfida decisiva per il primato e i playoff

Oggi, domenica 12 aprile 2026, il Comunale ospita una partita importante tra Arezzo e Livorno. La sfida riguarda la posizione in classifica nel girone B di Serie C e potrebbe influenzare direttamente la corsa ai primi posti e ai playoff. Entrambe le squadre arrivano da risultati recenti e cercano punti fondamentali per consolidare le proprie chance di qualificazione.

Il Comunale ospiterà oggi, domenica 12 aprile 2026, un confronto diretto tra Arezzo e Livorno che assume contorni decisivi per le sorti del girone B di Serie C. La sfida vede impegnata la formazione guidata da Christian Bucchi, che deve gestire una pressione crescente dopo essere stata raggiunta dall’Ascoli a quota 71 punti, a seguito del pareggio ottenuto dalla squadra di Sambenedetto. Dall’altra parte del campo, il Livorno di Venturato arriva con un morale sollevato grazie alla certezza della salvezza ottenuta con il successo per 3-0 sul Gubbio, ma punta ora a scalare la classifica per entrare nella zona dei playoff. Per seguire l’incontro, i telespettatori possono rivolgersi al canale 252 di o utilizzare i servizi di streaming Go e NOW, tramite il pacchetto dedicato allo sport.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo-Livorno: sfida decisiva per il primato e i playoff Corinthians-Flamengo: la sfida decisiva per il primatoStasera l’Itaquera si trasforma in un campo di battaglia calcistica dove i due giganti del calcio brasiliano, Corinthians e Flamengo, si sfidano per... Cuneo-Vallefoglia: sfida decisiva per il primato e l’EuropaLa sfida decisiva per il primato del girone B dei play-off Challenge Cup vede protagoniste l’Honda Cuneo Granda Volley e la Vallefoglia, in programma...