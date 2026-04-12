Ardanese confermato segretario del Psi

Il congresso provinciale del Psi si è concluso con la conferma di Alfredo Ardanese nel ruolo di segretario. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine delle deliberazioni dei membri presenti. La riunione si è svolta nel rispetto delle procedure previste e ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti del partito. La conferma di Ardanese come segretario è stata approvata all’unanimità dai delegati.

Si è concluso con la conferma di Alfredo Ardanese come segretario il congresso provinciale del Psi. Una giornata di lavori iniziata con la lettura della mozione “Avanti Siena”, seguita dagli interventi degli ospiti, Rosanna Salluce dell’Unione comunale di Siena Pd, Giacomo Marcocci, Italia Viva, Roberto Bozzi, Azione. Hanno portato il loro saluto anche Roberto Giubbolini della Cgil e Daniele Pracchia, direttore di Confcommercio. Per il Psi nazionale è intervenuto Matteo Mugnaini segretario regionale della Federazione dei giovani socialisti e il senatore Gerardo Labellarte, commissario del Psi regionale. "Ringrazio i compagni e gli amici che mi hanno riconfermato – ha detto Ardanese –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ardanese confermato segretario del Psi Leggi anche: Congresso Psi, Ardanese ricandidato segretario Uilca Sicilia, Giuseppe Gargano confermato segretario generaleL'ottavo congresso della Uilca Sicilia, celebrato oggi a Palermo nella sala conferenze dell’hotel Casena dei Colli, ha registrato la presenza di 150...