Architettura e inclusione | la sfida per abbattere i vincoli storici

Venerdì 10 aprile, nella sala multimediale Officina della Lana a Città di Castello, si è svolto un incontro dedicato all’accessibilità nei luoghi della cultura. L’appuntamento ha visto la partecipazione di professionisti e tecnici che hanno discusso delle sfide legate all’inclusione architettonica e ai vincoli storici presenti negli edifici pubblici. L’obiettivo era analizzare le soluzioni possibili per migliorare l’accesso a tutti i cittadini.

Venerdì 10 aprile, la sala multimediale Officina della Lana di Città di Castello ha ospitato un confronto tecnico sul tema dell’accessibilità nei luoghi della cultura. L’incontro, nato dalla collaborazione tra l’Ordine degli Architetti Ppc di Perugia, gli Architetti dell’Altotevere e il Festival delle Nazioni, ha riunito professionisti del settore e rappresentanti istituzionali per discutere come rendere fruibili i centri storici e gli edifici vincolati. Architettura e inclusione: la sfida progettuale tra vincoli storici e nuovi standard. La questione non riguarda solo l’abbattimento di barriere fisiche, ma una visione sistemica dello spazio urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Architettura e inclusione: la sfida per abbattere i vincoli storici Anticipo di serie D: Reno sfida San Pietro in Vincoli in una sfida che vale molto per la classificaOggi alle 15, a Sant’Alberto, si gioca l’anticipo del girone D del campionato di Promozione, una sfida che potrebbe cambiare il corso della stagione... Leggi anche: Mercuri: "'Turbanti' per abbattere barriere e promuovere inclusione"