Arbovirosi Emergenti | le Strategie di Prevenzione il corso organizzato dall' Asl e dall' Unisa

È in programma un corso organizzato dall’ASL e dall’Università degli Studi di Salerno dedicato alle arbovirosi emergenti. Queste malattie, causate da virus trasmessi da vettori come zanzare, zecche e flebotomi, colpiscono sia l’uomo che gli animali. Il corso si focalizza sulle strategie di prevenzione e si rivolge a professionisti e operatori del settore sanitario. La partecipazione è aperta a chi intende approfondire le conoscenze sul tema.