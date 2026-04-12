Arbovirosi Emergenti | le Strategie di Prevenzione il corso organizzato dall' Asl e dall' Unisa
È in programma un corso organizzato dall’ASL e dall’Università degli Studi di Salerno dedicato alle arbovirosi emergenti. Queste malattie, causate da virus trasmessi da vettori come zanzare, zecche e flebotomi, colpiscono sia l’uomo che gli animali. Il corso si focalizza sulle strategie di prevenzione e si rivolge a professionisti e operatori del settore sanitario. La partecipazione è aperta a chi intende approfondire le conoscenze sul tema.
Le arbovirosi sono zoonosi causate da virus trasmessi da vettori artropodi (arthropod-borne virus, come per esempio zanzare, zecche e flebotomi) tramite morsopuntura: interessano sia l’uomo che gli animali. Al momento attuale si contano oltre 100 virus classificati come arbovirus, in grado di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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