Aprono le Case di Comunità | una svolta per l’organizzazione delle prestazioni sociosanitarie

A Lucca sono state inaugurate le nuove Case di Comunità, segnando un cambiamento nell’organizzazione dei servizi sociosanitari. La riorganizzazione territoriale prevede l’accesso diretto alle prestazioni e mira a migliorare la distribuzione delle cure sul territorio. I primi passi sono stati fatti e le strutture sono pronte ad avviare le attività, rappresentando un nuovo modello di assistenza per la cittadinanza.

Lucca, 12 aprile 2026 – La nuova organizzazione sanitaria lucchese che si accinge a prendere il via con l’accesso territoriale alle prestazioni socio sanitarie, è ormai giunta ai suoi primi traguardi. Le Case di Comunità potranno rappresentare, dunque, quel tassello mancante legato all’accesso ai servizi, estendendo e semplificando la vita per tutti coloro che lì si rivolgeranno. Prende il via, infatti, la nuova organizzazione attraverso le Case di Comunità che da cronoprogramma – secondo i vertici dell’Azienda Usl Toscana Nord – il prossimo 17 aprile vedrà entrare in funzione, sotto la nuova veste funzionale e organizzativa, quella di San...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aprono le Case di Comunità: una svolta per l’organizzazione delle prestazioni sociosanitarie L'ambulatorio Emergency di Marghera ha erogato 10mila prestazioni sociosanitarie gratuiteL’ambulatorio di Emergency a Marghera continua a essere un presidio sanitario e sociale importante per la città. Regione: al via l'organizzazione della Consulta per la Mobilità, ok alle regole per Case e Ospedali di ComunitàOggi pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania.