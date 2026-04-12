Aprile non ti scoprire maltempo in arrivo sul Fvg | ecco quando

Ad aprile, il Friuli Venezia Giulia si prepara a cambiare clima. Dopo settimane di tempo stabile e soleggiato, è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con maltempo in arrivo. Le previsioni indicano un cambiamento delle temperature e l’arrivo di piogge che interesseranno la regione nei prossimi giorni, interrompendo il periodo di tempo asciutto che si era verificato nelle settimane precedenti.

“Ad aprile non ti scoprire”, recitava un famoso detto. Primavera ballerina in Friuli Venezia Giulia, dopo settimane all'insegna del sole e del bel tempo le cose stanno per cambiare. Nuvolosità in aumento infatti sul Friuli Venezia Giulia già a partire da oggi domenica 12 aprile 2026, preludio di.🔗 Leggi su Udinetoday.it "Ad aprile non ti scoprire", cielo grigio-giallo, temperature in calo e pioggia: torna il maltempo a Torino e l'anticiclone trascina con sé la sabbia dal SaharaDopo un caldo e piacevole ingresso nella stagione estiva, aprile cambia volto sulla falsariga di un detto popolare che invita a non farsi ingannare... Meteo Campania, maltempo in arrivo: ecco quandoSecondo le ultime previsioni meteo Campania, il weekend si apre con instabilità, venti tesi e possibili mareggiate al Sud.