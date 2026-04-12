apologia del caos marmi stasera al teatro dovizi

Stasera alle 21, al teatro Dovizi di Bibbiena, si tiene l’ultimo spettacolo della stagione. Sul palco va in scena

Va in scena stasera alle 21 l’ultimo appuntamento della stagione al teatro Dovizi di Bibbiena. Sul palco " Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan " di Santiago Sanguinetti, per la regia di Simone Luglio. Quattro persone chiuse in un appartamento di Manhattan, persone comuni che non sanno stare al mondo e che sognano la rivoluzione a qualsiasi costo. Nonostante il contesto in cui l’opera si colloca sia geograficamente distante dal nostro, non è difficile trovare in questa disillusa commedia della rivoluzione frustrata un parallelismo con la storia recente italiana. Inscena Eleonroa Angioletti, Giorgio Castagna, Simone Luglio e Daniele Marmi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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