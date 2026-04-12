Anziani morti in ambulanza l' autista intercettato | Mi piace lo voglio rifare | Soffrono devono andare dal Buon Dio

Un autista è stato intercettato mentre affermava di voler ripetere un comportamento, commentando con insensibilità sulle sofferenze degli anziani trasportati. L’uomo, di 27 anni e padre di un bambino, è stato arrestato sabato 11 aprile in seguito a sospetti riguardanti la morte di anziani in ambulanza. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono più di un possibile caso.

"Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto. Lo voglio rifare". Quando gli inquirenti sentono queste parole grazie alle intercettazioni telefonico-ambientali, il 27enne Luca Spada è già indagato per omicidio volontario plurimo aggravato dalla premeditazione. Negli ultimi mesi diverse persone anziane sono state caricate sull'ambulanza che lui, in qualità di operatore della Croce rossa, guida. Per poi arrivare morte o in fin di vita al termine del trasporto. Sono otto i decessi tra febbraio e novembre 2025 su cui la procura di Forlì ha concentrato la sua attenzione, numero che potrebbe consegnare l'etichetta del serial killer al 27enne, arrestato sabato 11 aprile.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Anziani morti in ambulanza, l'autista intercettato: "Mi piace, lo voglio rifare" | "Soffrono, devono andare dal Buon Dio" Anziani morti in ambulanza, le frasi choc di Luca Spada: "Soffrono troppo. Mi piace, lo voglio rifare"Ci sarebbero intercettazioni choc dietro l’arresto del 27enne Luca Spada indagato per omicidio volontario nell’ambito del fascicolo aperto dalla... Leggi anche: Anziani morti in ambulanza, l’autista intercettato: “Mi è piaciuto, lo rifarò”