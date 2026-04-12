Anziani morti in ambulanza l’autista intercettato | Mi è piaciuto lo rifarò

Un autista di ambulanza è stato intercettato mentre commentava con insensibilità la morte di alcuni anziani trasportati. Durante un interrogatorio, avrebbe affermato di aver apprezzato l’esperienza e di volerla ripetere, commentando che i ricoverati “soffrivano troppo” e che fosse giusto che “vadano da Dio”. Le parole sono state registrate dagli investigatori nell’ambito di un’indagine su un presunto comportamento inappropriato durante i soccorsi.

“ Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano da Dio ”. Sarebbe questa una delle intercettazioni-chiave che inchiodano, secondo la procura di Forlì, Luca Spada, l’ex autista 27enne della Croce Rossa arrestato ieri mattina con l’accusa di omicidio premeditato nell’ambito dell’inchiesta relativa ai decessi di sei anziani, avvenuti durante o subito dopo il trasporto in ambulanza da un ospedale all’altro del Forlivese. L’indagato, che si professa innocente, è sottoposto a misura cautelare per la morte di una 85enne, Deanna Mambelli, deceduta lo scorso 25 novembre. Come anticipa il quotidiano La Repubblica, l’autopsia sul corpo della donna - l’unica effettuata finora - avrebbe comprovato che il decesso era stato provocato da un’embolia gassosa, cioè da un’iniezione d’aria.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anziani morti in ambulanza, l’autista intercettato: “Mi è piaciuto, lo rifarò” Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni choc: “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. M’è piaciuto, lo rifarò”Meldola (Forlì-Cesena), 12 aprile 2026 – ’Spadino’ viene arrestato ieri mattina presto. Luca Spada arrestato per le morti sospette in ambulanza a Forlì, intercettazione lo incastra: "Lo rifarò"Emergerebbero le intercettazioni telefoniche di Luca Spada, l’autista di 27 anni di Meldola, in provincia di Forlì, arrestato l’11 aprile con... Le intercettazioni di Luca Spada: «Soffrono e poi mi è piaciuto, lo rifarò»