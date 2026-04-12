Antonella Di Ielsi e la figlia avvelenate a Campobasso in settimana la svolta il marito | Non ho segreti
Nella città di Campobasso, si attende la pubblicazione dei risultati finali di una relazione del centro antiveleni riguardante la morte di una madre e della sua figlia avvenuta lo scorso dicembre. Le due donne sono state trovate morte in circostanze sospette e il sospetto iniziale di avvelenamento da ricina ha portato a un’indagine approfondita. Il marito delle vittime ha dichiarato di non avere segreti in merito alla vicenda.
In settimana attesi i risultati finali della relazione del centro antiveleni su madre e figlia morte Campobasso nel dicembre scorso per sospetto avvelenamento da ricina. Interrogati decine di parenti e amici tra cui il marito e padre delle due vittime che assicura: “Non ho segreti, non prendo in considerazione l’idea di essere accusato di un reato”.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il lavoro accanto al marito, la 15enne sempre solare. Chi erano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricinaI Di Vita erano una famiglia ben conosciuta a Pietracatella, piccolo centro del Molise, di circa 1200 anime, in provincia di Campobasso.
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