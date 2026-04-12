Antonella Di Ielsi e la figlia avvelenate a Campobasso in settimana la svolta il marito | Non ho segreti

Nella città di Campobasso, si attende la pubblicazione dei risultati finali di una relazione del centro antiveleni riguardante la morte di una madre e della sua figlia avvenuta lo scorso dicembre. Le due donne sono state trovate morte in circostanze sospette e il sospetto iniziale di avvelenamento da ricina ha portato a un’indagine approfondita. Il marito delle vittime ha dichiarato di non avere segreti in merito alla vicenda.