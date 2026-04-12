Quattordici associazioni di Reggio Emilia hanno firmato una lettera aperta indirizzata al senatore Delrio per esprimere il loro dissenso riguardo al nuovo disegno di legge sull'antisemitismo. La comunicazione sottolinea le posizioni di queste realtà, senza entrare in dettagli su contenuti specifici o motivazioni. La lettera rappresenta un'azione collettiva di associazioni locali contro una proposta normativa in discussione.

Quattordici realtà associative reggiane hanno inviato una lettera aperta al senatore Delrio per esprimere forte dissenso riguardo alla definizione di antisemitismo contenuta nel provvedimento legislativo approvato in Senato e nella successiva proposta di legge presentata dal parlamentare il 20 novembre 2025. Il nodo centrale riguarda l’adozione del glossario dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), ritenuto rischioso per la libertà di dibattito e civile. La controversia nasce dalla scelta di integrare nei testi normativi la definizione elaborata dall’IHRA nel maggio 2016, un documento che include undici esempi pratici per identificare i fenomeni d’odio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antisemitismo: 14 realtà di Reggio dicono NO al nuovo Ddl

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