Nelle ultime settimane, la commissione Antimafia è stata al centro di un acceso confronto tra le forze di governo e l’opposizione. La discussione riguarda in modo particolare la gestione di alcuni dossier giudiziari, che hanno suscitato molte critiche e tensioni tra le parti. La vicenda ha portato a una serie di dichiarazioni pubbliche e a uno scontro aperto sui metodi e le responsabilità nella conduzione delle indagini.

Le recenti evoluzioni all’interno della commissione Antimafia hanno scatenato un acceso dibattito tra le forze di governo e l’opposizione, centrato sulla gestione di delicati dossier giudiziari. Al cuore della controversia si trova la proposta della premier di ampliare il perimetro delle indagini, una mossa che ha spinto Serracchiani a ipotizzare una strategia volta a spostare l’attenzione pubblica lontano dal caso Delmastro. Dall’inchiesta Hydra al clan Senese: i dossier che agitano il palazzo. La tensione istituzionale si è intensificata dopo che Chiara Colosimo, alla guida della commissione Antimafia, ha preso la parola in merito alla gestione dei fascicoli che coinvolgono il clan Senese e l’indagine denominata Hydra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antimafia nel caos: scontro tra governo e opposizione sui dossier

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