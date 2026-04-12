Anticipazioni Un Posto al Sole 13-17 aprile | settimana esplosiva la decisione di Greta cambia tutto Nunzio e Rossella cosa succede davvero?

Settimana ad alta tensione per la soap “Un Posto al Sole”, la storica soap di Rai 3, che continua a intrecciare drammi familiari, segreti e scelte difficili nell’access prime time. Ad aprire la settimana è la delicata situazione tra Greta e la figlia Cristina: il tentativo della donna di introdurre nella propria vita un nuovo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni febbraio: Marina tentata dall’appello di Roberto.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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