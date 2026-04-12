Anima verde riflessa
Durante una corsa pomeridiana nei campi salentini, un individuo ha inviato una foto che ritrae un elemento di natura verde. La comunicazione è stata accompagnata da un messaggio in cui si sottolinea l’importanza di condividere quel momento. La foto, allegata al testo, mostra un paesaggio caratterizzato da vegetazione e spazi aperti tipici della zona. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla località precisa o sulla ragione dell’invio.
CAMPI SALENTINA - “Ci tenevo tanto a mandarvi questa foto, scattata durante la mia corsetta pomeridiana”. A scriverci, la nostra lettrice da Campi Salentina, Federica. Lo scatto di una lettrice. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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