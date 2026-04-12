Andora le Fra-Bike sfrecciano sulla ciclabile | inclusione in moto

Ad Andora si è svolta la prima dimostrazione delle Fra-Bike, biciclette progettate per offrire mobilità alle persone con disabilità lungo i percorsi ciclopedonali e nelle aree urbane accessibili. Le biciclette sono state utilizzate su una ciclabile pubblica, permettendo a chi ha limitazioni motorie di muoversi in modo autonomo. L’evento ha coinvolto alcuni utenti e rappresentanti delle associazioni di settore.

Ad Andora è avvenuta la prima dimostrazione pratica delle Fra-Bike, speciali biciclette progettate per garantire la mobilità alle persone con disabilità lungo i percorsi ciclopedonali e nei contesti urbani accessibili. L’evento ha il coinvolgimento diretto dell’Istituto Sacra Famiglia, della Croce Bianca e di diverse realtà del volontariato locale, con l’obiettivo di trasformare le infrastrutture recenti in strumenti concreti di inclusione sociale. Il valore della solidarietà raccolta tra le strade di Andora. L’acquisizione dei nuovi mezzi non è stata frutto di un semplice acquisto amministrativo, ma il risultato tangibile della partecipazione civica durante la Festa del Volontariato e delle Associazioni 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Andora, le Fra-Bike sfrecciano sulla ciclabile: inclusione in moto Valdambra, nasce il Trail K-Bike Team: sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di ArezzoArezzo, 24 febbraio 2026 – È partito ufficialmente dalla Valdambra un progetto destinato a segnare un passaggio significativo nel panorama sportivo... Leggi anche: VIDEO/ Napoli, a Soccavo la ciclabile diventa pista per scooter: “Sfrecciano, pericolo per i pedoni”