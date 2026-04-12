Ancora un' aggressione in carcere | feriti sovrintendente e due agenti della Polizia penitenziaria

Nelle ultime settimane si sono verificati nuovi episodi di violenza all’interno delle carceri italiane, con un’aggressione che ha coinvolto un sovrintendente e due agenti della Polizia penitenziaria. Nei giorni scorsi, era stata segnalata un’altra aggressione a un operatore della stessa forza di sicurezza nella Casa circondariale di Pisa. Questi incidenti si aggiungono a una serie di episodi di violenza che si sono verificati nelle strutture detentive nazionali.

Appena qualche settimana fa la segreteria provinciale dell’Alsippe, Alleanza Sindacale Polizia Penitenziaria diretta da Enrica Vento, denunciava l’ennesima aggressione a un agente della Polizia penitenziaria nella Casa circondariale Don Bosco di Pisa. Anche allora protagonista dell’aggressione un.🔗 Leggi su Pisatoday.it Pestaggi e tortura nel carcere di Sollicciano, condannati 9 agenti della polizia penitenziariaLa pena più alta ad un'ispettrice: in sette avrebbero picchiato nel suo ufficio un detenuto marocchino fino a rompergli due costole La corte... Etg - Guerriglia al Bassone, feriti due agenti della polizia penitenziaria