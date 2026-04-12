Ancora una sconfitta per l' Athletic Club Palermo | il CastrumFavara vince 3-0 al Velodromo

Da palermotoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Athletic Club Palermo ha subito la quarta sconfitta consecutiva dopo essere stato sconfitto 3-0 dal CastrumFavara al Velodromo nella 31esima giornata del campionato di serie D girone I. La squadra di casa non è riuscita a segnare durante l’incontro, mentre gli avversari hanno realizzato tre reti. La partita si è conclusa con il risultato di 3-0 in favore del CastrumFavara.

Quarta sconfitta consecutiva per l’Athletic Club Palermo, battuto in casa 3-0 dal Castrumfavara nella 31esima giornata del campionato di serie D girone I.Gli ospiti partono forte e dopo appena sette minuti trovano il vantaggio: Piazza, dalla destra, lascia partire un diagonale preciso che supera.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Athletic Club Palermo, pari casalingo contro il Gela: al Velodromo finisce 1-1Una grande prova non basta all’Athletic Club Palermo che al Velodromo Paolo Borsellino, davanti a 1.

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