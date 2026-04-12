Ancora una sconfitta per l' Athletic Club Palermo | il CastrumFavara vince 3-0 al Velodromo

L’Athletic Club Palermo ha subito la quarta sconfitta consecutiva dopo essere stato sconfitto 3-0 dal CastrumFavara al Velodromo nella 31esima giornata del campionato di serie D girone I. La squadra di casa non è riuscita a segnare durante l’incontro, mentre gli avversari hanno realizzato tre reti. La partita si è conclusa con il risultato di 3-0 in favore del CastrumFavara.