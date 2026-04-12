Anche l’indie conquista il Pala Terni con la data zero di Frah Quintale | il racconto e la GALLERIA FOTOGRAFICA del concerto

Sabato sera, il Pala Terni ha ospitato la data zero del tour di Frah Quintale, artista noto nel panorama indie. La serata ha visto il cantante bresciano esibirsi davanti a un pubblico coinvolto, in un concerto che ha aperto ufficialmente la tournée nei palazzetti. Nei prossimi mesi, il tour proseguirà con altre date in diverse città italiane, tra cui Assago, Firenze e Bologna.

Anche l’indie conquista Terni con il concerto di sabato 11 aprile sera di Frah Quintale. L’appuntamento ha segnato la data zero del tour nei palazzetti del cantautore bresciano, che nelle prossime settimane farà tappa anche al Forum di Assago, al Mandela Forum di Firenze e al Palazzetto dello.🔗 Leggi su Ternitoday.it Terni, si avvicina la 'data zero' del nuovo tour di Frah QuintaleSarà Terni a ospitare il prossimo 11 aprile la data zero di "Palazzetti '26" di Frah Quintale, primo tour nei palasport delle principali città...