Anche il tecnico del Mantova sottolinea l’importanza della gara Modesto carica i suoi | Nessuna paura

Il tecnico del Mantova ha parlato della partita, definendola molto importante per entrambe le squadre. Ha detto che non ci sarà paura e ha chiesto ai suoi di mostrare orgoglio in campo. Ha anche sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione e di saper interpretare le situazioni di gioco in un ambiente che si preannuncia intenso. L’obiettivo è affrontare la gara con attenzione e determinazione.

"Sarà una partita importantissima per entrambe le squadre, mi aspetto una prestazione di orgoglio da parte dello Spezia, noi dovremo essere bravi a restare concentrati, a capire l’ambiente e le situazioni di gioco". Così il tecnico del Mantova Francesco Modesto (nella foto) sprona i suoi uomini a mettere in mostra temperamento e carattere in un ‘Picco’ infuocato, con oltre 8500 tifosi bianchi sugli spalti: "Giocare in quello stadio e in quell’ambiente sarà bello, è ciò che vuole qualsiasi professionista. Anche a Palermo non ci siamo fatti intimorire. Il calcio vive di queste emozioni. Dovremo essere ’fastidiosi e tignosi’ al cospetto di una squadra ferita, con potenzialità importanti".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Anche il tecnico del Mantova sottolinea l’importanza della gara. Modesto carica i suoi: "Nessuna paura» Bartolo al centro del dibattito: Faraone sottolinea l’importanza dei riformisti per il rilancio del centrosinistra.Pietro Bartolo ha fatto il suo esordio ufficiale in seno a Casa Riformista, il progetto politico promosso da Italia Viva, in una conferenza stampa... Rinnovo Spalletti, la Juve studia anche l’aumento dell’ingaggio del tecnico: l’importanza del ruolo di ChielliniMercato Milan, il piano ambizioso di Tare per il ritorno in Champions: Goretzka e Gila in prima fila, ma non manca la concorrenza! Restes Juve, il...