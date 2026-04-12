Amici l’avventura di Caterina Lumina termina alla quarta puntata del Serale

Caterina Lumina, cantante originaria di Bergamo e ora residente a Maiorca, si è congedata dalla trasmissione televisiva alla quarta puntata del Serale. La cantante ha lasciato lo studio con un sorriso, esprimendo gratitudine per l’esperienza vissuta. Ha anche aggiunto che intende continuare a dedicarsi alla musica, senza specificare ulteriori dettagli sui progetti futuri. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione dei telespettatori durante questa fase del programma.

IN TV. La cantante bergamasca trapiantata a Maiorca lascia col sorriso. «Sono soltanto molto grata e di una cosa sono convinta: continuerò a fare musica». È finita alla quarta puntata del Serale, sabato 11 aprile, l’avventura della cantante Caterina Lumina, 22 anni, bergamasca trapiantata a Minorca (Spagna), nel talent «Amici» di Canale 5. Mancavano pochi minuti alle 24,30 quando Maria De Filippi ha annunciato, con i ragazzi sulla gradinata della casa, l’esito dell’eliminazione finale, che vedeva il testa a testa tra i ballerini Alessio (nel team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo) e Alex (Lorella Cuccarini-Veronica Peparini) e l’orobica (Alessandra Celentano e Rudy Zerbi).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Amici, l’avventura di Caterina Lumina termina alla quarta puntata del Serale Serale Amici 25: Caterina Lumina parla dopo l’eliminazioneSi è conclusa la quarta puntata del Serale di Amici 25, con l’eliminazione di Caterina Lumina che riduce ancora il numero degli allievi in gara. Leggi anche: Amici, niente Serale per i bergamaschi: Caterina Lumina terza, Opi rimandato