Amici 25 Caterina prime parole dopo eliminazione | Ecco cosa mi mancherà

Dopo essere stata eliminata dal Serale di Amici di Maria De Filippi, Caterina Lumina ha condiviso le sue prime parole. La cantante ha parlato delle cose che le mancheranno di più e dei ricordi legati alla sua esperienza nel programma. Ha anche espresso i suoi sentimenti riguardo all'uscita e ha accennato ai progetti futuri che intende affrontare.

Dopo l'uscita dal Serale di Amici di Maria De Filippi, Caterina Lumina racconta emozioni, rimpianti e sogni futuri. Le sue dichiarazioni a caldo subito dopo l'eliminazione al ballottaggio finale Ieri sera, 11 aprile, è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. Al termine della serata, una sola allieva ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola: si tratta della cantante Caterina Lumina, membro della squadra di Rudy Zerbi. La giovane artista era finita in nomination dopo la seconda manche e, questa volta, non è riuscita a salvarsi. Il ballottaggio finale: chi ha rischiato l'eliminazione Caterina è stata la settima allieva ad abbandonare la scuola.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amici 25 Caterina, prime parole dopo eliminazione: “Ecco cosa mi mancherà” Serale Amici 25: le prime parole di Simone Galante dopo l’eliminazioneSubito dopo l’eliminazione dal Serale di Amici 25, Simone Galante ha raccontato a caldo le sue sensazioni. Amici 25: le prime parole di Valentina Pesaresi dopo l’eliminazione dal SeraleL’eliminazione di Valentina Pesaresi dal Serale di Amici 25 segna uno dei momenti più intensi della terza puntata. Amici 25 - Valentina e Caterina: eliminazione rinviata