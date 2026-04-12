Nella puntata di sabato 11 aprile di Amici 25, Caterina Lumina è stata eliminata dopo un ballottaggio contro i ballerini Alessio e Alex. La decisione è stata presa al termine di una sfida diretta tra i tre concorrenti. Nonostante l’eliminazione, i dati relativi alle visualizzazioni su Spotify per le sue canzoni continuano a registrare numeri significativi.

La puntata di sabato 11 aprile ha sancito l’uscita di Caterina Lumina dal percorso di Amici 25, dopo un ballottaggio decisivo contro i ballerini Alessio e Alex. La ventiduenne bergamasca, che ha vissuto tra Minorca e l’Italia, lascia la scuola di talento dopo essere entrata durante l’undicesima puntata del pomeridiano, trasformando una timidezza iniziale in una presenza scenica consolidata sotto la guida di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. L’evoluzione artistica tra streaming e maturità interpretativa. Il percorso della giovane interprete si è distinto per una coerenza stilistica che ha trovato riscontro nei numeri digitali. Il brano Roserovi ha infatti superato la soglia degli 800.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici 25: Caterina Lumina esce, ma i numeri Spotify aprono nuove strade

Amici 25, chi è Caterina Lumina: curiosità su età, dove è nata, genitori e fidanzatoCaterina Lumina protagonista ad Amici 25: età, dove è nata, genitori e fidanzato, tutto sulla giovane cantautrice.

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