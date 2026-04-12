Amici 2026 fuori Caterina dopo il ballottaggio finale

Nella quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi del 2026, è stata eliminata una concorrente dopo il ballottaggio finale. La decisione ha modificato gli assetti della gara, lasciando il pubblico e i concorrenti con nuovi scenari da seguire nelle prossime puntate. L’eliminata è uscita dallo studio, lasciando spazio alle sfide successive che attendono gli altri talenti in gara.

La quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi 2026 si chiude con un’eliminazione che cambia gli equilibri della gara. A lasciare definitivamente il programma è Caterina, cantante della squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Per lei termina così il percorso nella fase finale del talent condotto da Maria De Filippi, diventando la settima eliminata di questa venticinquesima edizione. L’eliminazione di Caterina. Il momento decisivo è arrivato come di consueto a fine puntata. Dopo la registrazione avvenuta nei giorni precedenti, il pubblico ha scoperto l’esito solo durante la messa in onda. Caterina ha appreso la notizia direttamente in casetta, collegata con gli altri allievi.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Amici 2026, fuori Caterina dopo il ballottaggio finale Amici 25: Angie, Plasma e Caterina al ballottaggio finaleLa terza registrazione del Serale di Amici 25 si è appena conclusa, fissando gli scenari per la trasmissione in onda sabato 4 aprile su Canale 5. Amici Serale, ballottaggio Caterina-Valentina: chi abbandonaI telespettatori di Amici 25 si chiedono chi sarà eliminata tra Caterina Lumina e Valentina Pesaresi. Amici 25 - Caterina - Nessuno mi può giudicare