American Horror Story | perché la tredicesima stagione profuma di finale

La tredicesima stagione di American Horror Story è attualmente in lavorazione, con le riprese ufficialmente avviate. La serie antologica creata da Ryan Murphy ha mantenuto alta l’attenzione dei fan, ma fin dai primi annunci si è percepita come una possibile conclusione del ciclo narrativo. La produzione si sta svolgendo senza comunicazioni ufficiali su eventuali prolungamenti o spin-off, alimentando l’idea di un finale imminente.

La serie antologica di Ryan Murphy è ufficialmente sul set e, fin dal primo annuncio, la sensazione è quella di un imminente conclusione. Ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi. Se c'è una cosa che Ryan Murphy padroneggia magistralmente, è la capacità di trasformare la promozione delle sue creature in un evento social. Che si tratti di intercettare la Gen Z su TikTok o di stuzzicare i Millennial a colpi di nostalgia, il prolifico showrunner sa come generare hype. Non sorprende, quindi, il polverone sollevato dall'annuncio della tredicesima stagione di American Horror Story. La serie che quindici anni fa ha sdoganato l'orrore stagionale su FX (e da noi su Disney+) si prepara a tornare, ma i segnali che questa possa essere l'ultima corsa sono troppi per essere ignorati.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - American Horror Story: perché la tredicesima stagione profuma di finale Jessica Lange torna nell’universo di ‘American Horror Story’La Ryan Murphy Productions ha pubblicato tre foto dal set della tredicesima stagione di American Horror Story. American Horror Story 13: Jessica Lange torna nel cast dello showLe riprese degli episodi inediti della serie ideata e prodotta da Ryan Murphy sono ufficialmente iniziate, confermando un atteso ritorno.