Amendolara | 2,7 milioni per blindare il borgo contro il rischio frane

L’amministrazione comunale di Amendolara ha presentato una richiesta di finanziamento di circa 2,7 milioni di euro. L’obiettivo è mettere in sicurezza il centro storico del borgo, che si trova a rischio frane a causa delle condizioni del terreno. La richiesta è stata avanzata dalla sindaca Maria Rita Acciardi e riguarda interventi di protezione e prevenzione per tutelare le strutture e le persone che vivono e transitano in zona.

L’amministrazione di Amendolara, guidata dalla sindaca Maria Rita Acciardi, ha presentato una richiesta di finanziamento da circa 2 milioni e 700 mila euro per proteggere il cuore del borgo dai pericoli del terreno. L’istanza, formulata nell’ambito delle procedure gestite dalla Protezione Civile, mira a colmare le lacune lasciate dai fenomeni naturali che hanno colpito la zona lo scorso gennaio, seguendo le direttive dell’ordinanza OCDPC numero 11802026 riguardante la valutazione dei rischi residui. Il fulcro della strategia di difesa territoriale si concentra sul versante sud e sud-ovest del centro storico, in particolare nelle zone comprese tra via Cavour e piazza Garibaldi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amendolara: 2,7 milioni per blindare il borgo contro il rischio frane Sicilia: 62 milioni di euro per blindare il territorio contro frane e alluvioni, tra rischi storici e clima che cambia.Sicilia, 62 Milioni di Euro per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico: Una Sfida Aperta tra Finanziamenti e Fragilità Territoriale La Sicilia... Leggi anche: Finanziamento di 2,5 milioni di euro per il rischio frane