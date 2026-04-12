Secondo i dati più recenti, circa il 90% delle richieste di emergenza con codice rosso non si conferma come reale urgenza una volta valutata in ospedale. Questa situazione comporta un utilizzo eccessivo di risorse, tra ambulanze e personale sanitario, spesso in modo non necessario. La questione è stata sollevata da alcune forze politiche, che hanno evidenziato come questa discrepanza possa portare a sprechi di strutture e risorse, riducendo l’efficienza del sistema di emergenza.

"Quando quasi 9 codici rossi su 10 non sono effettivi, il sistema va corretto". Forza Italia sollevare il caso di eccessivo over-triage, la quota di pazienti cioè classificati inizialmente come codici rossi e successivamente rivalutati come meno gravi all’arrivo dei soccorsi. Nei distretti modenesi l’errore di valutazione è tra l’84% e l’88% tra gennaio e giugno 2025: troppo per il capogruppo regionale Pietro Vignali e il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis, che annunciano in merito un’interrogazione all’assessore Fabi. "È noto – commenta Vignali – il contesto di difficoltà in cui opera il sistema, segnato dalla carenza di specialisti e dall’elevato carico di lavoro che grava su medici e infermieri del 118.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambulanze, ’false’ emergenze: "Non effettivi 9 codici gravi su 10. Spreco di personale e di strutture"

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