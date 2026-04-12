Durante una recente intervista a Domenica In, l’attrice e artista circense ha condiviso il dolore per la perdita del marito, affermando che è morto due volte e descrivendo la sua vita come un continuo andare avanti, passo dopo passo, senza troppo pensare al domani. Si è commossa nel ricordare i momenti più difficili e ha parlato della fatica di affrontare il lutto e di mantenere viva la memoria del compagno.

Vivere così, mettendo un piede davanti all’altro, un passo per volta e senza pensare troppo al futuro. Ambra Orfei ha imparato a farlo, a sue spese, dopo aver perso il grande amore della sua vita in un modo che neanche a immaginarlo si avrebbe una crudele fantasia del genere. Ne ha parlato a Domenica In, dove non è riuscita a trattenere le lacrime. Un Natale da dimenticare. Avrebbe dovuto essere una giornata dedicata al pranzo e ai regali, come accade in molte famiglie a Natale. Ma da festeggiare c’è stato ben poco, anzi. Ambra Orfei ha ripercorso quei drammatici momenti, quando si trovava a casa con il marito Gabriele Piemonti e la figlia Ginevra.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ambra Orfei in lacrime a Domenica In: “Mio marito è morto due volte”

Ambra Orfei: chi era il marito Gabriele Piemonti e come è morto l’imprenditore della RivieraLa vita di Ambra Orfei è sempre stata legata al mondo dello spettacolo, alla magia del circo e a quella tradizione familiare che porta un cognome...

Chi era il marito di Ambra Orfei, Gabriele Piemonti morto a 61 anni per infarto: “Penso di aver fatto tutto quello che ho potuto per salvarlo”Ambra Orfei ha parlato per la prima volta del dolore per la scomparsa nel 2022 di suo marito Gabriele Piemonti qualche mese fa.