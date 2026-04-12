Alta Velocità Roma-Firenze ripresa la circolazione | attivo il nuovo sistema Ertms

Alle 15 di oggi, la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze è tornata regolare dopo l’attivazione del sistema Ertms, una tecnologia europea utilizzata per la gestione del traffico ferroviario. Gli interventi necessari per l’attivazione del sistema sono stati completati, permettendo il ripristino del servizio. La linea collega le due città principali e viene utilizzata da numerosi passeggeri ogni giorno.

È ripresa regolarmente alle ore 15 la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, dopo la conclusione degli interventi per l’attivazione del sistema Ertms, la tecnologia europea più avanzata per la gestione del traffico ferroviario. L’annuncio arriva da Rete Ferroviaria.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Treni, ripresa la circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze(Adnkronos) – La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità è ripresa alle ore 15 di oggi domenica 12 aprile, come da programma,... Linea Roma-Firenze alta velocità: circolazione ripresa da oggi pomeriggioROMA – La circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze Alta Velocità è ripresa alle ore 15 di oggi, 12 aprile 2026, come da programma, a...