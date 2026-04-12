Alta Velocità Roma-Firenze linea riaperta dopo i lavori

La linea Alta Velocità che collega Roma e Firenze è stata riaperta alle 15 di oggi dopo i lavori di installazione del sistema ERTMS. La circolazione ferroviaria, quindi, è tornata a funzionare normalmente, come previsto, al termine delle operazioni di aggiornamento. La riapertura consente di riprendere il servizio regolare tra le due città, con il sistema di gestione del traffico ferroviario ora attivo sulla tratta.

La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze è tornata regolare a partire dalle ore 15 di oggi, come previsto, al termine degli interventi per l’attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System). La linea convenzionale era invece già stata riaperta alle.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Treni alta velocità linea Roma-Firenze, riapre tratta Orte-Tiburtina dopo lavoriÈ ripresa regolarmente questa mattina alle ore 6:00 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze convenzionale, nel tratto compreso tra Orte...