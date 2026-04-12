Almanacco | Domenica 12 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi, domenica 12 aprile, segna il 103° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 262 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano alcuni compleanni e santi. L’almanacco del giorno fornisce anche un proverbio legato alla giornata. Questa ricorrenza si inserisce nel ritmo annuale, segnando un punto di riferimento temporale per molte attività e ricorrenze.

Domenica 12 Aprile è il 103° giorno del calendario gregoriano. Mancano 262 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San VittoreProverbio di AprileAprile suol esser cattivo da principio o al fineAccadde oggi1944 – Italia, re Vittorio Emanuele III di Savoia annuncia alla radio la sua.🔗 Leggi su Firenzetoday.it