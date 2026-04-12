Almanacco | Domenica 12 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 12 aprile è il 102º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 103º negli anni bisestili, e sono rimasti 263 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano i compleanni di diverse personalità e si onora un santo. Ogni giorno porta con sé una serie di avvenimenti e curiosità, che vengono raccolti e condivisi per mantenere vivo il ricordo di ciò che è accaduto nel passato.

Il 12 aprile è il 102º giorno del calendario gregoriano (il 103º negli anni bisestili). Mancano 263 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Alferio Pappacarbone, abateProverbio di AprileAprile piovoso, maggio ventoso o venerosoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde.🔗 Leggi su Pisatoday.it Almanacco | Domenica 5 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl 5 aprile è il 95º giorno del calendario gregoriano (il 96º negli anni bisestili).